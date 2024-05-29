«Это позор». Лукашенко рассказал работникам оршанского завода как нужно делать топоры

Сегодня Александр Лукашенко поручил Комитету государственного контроля взять под надзор производство топоров и других инструментов для обработки древесины на оршанском заводе «Легмаш», сообщает его пресс-служба.

«Это позор, что мы больше половины имеем леса и все завозим. Еще одно ему поручение. Он все для леса должен делать здесь. Если не могут что-то для бензопилы — на первых этапах закупим. Поэтому в течение этого года он должен начать это делать. Еще это не хватало покупать», — сказал он, имея в виду вице-премьера Петра Пархомчика, и поручил КГК взять этот вопрос на контроль.

В ходе посещения оршанского завода Лукашенко также поведали о том, что оршанский завод «Легмаш» осваивает новые виды продукции военного назначения.

«Мало ли что у нас не было. Не будем же мы все время «лапти плести». Надо производить и серьезную продукцию», — сказал он.

Кроме того, Лукашенко поручил не снижать выпуск гражданской продукции на экспорт.

«Нужно мирную продукцию, не для ВПК, выпускать и наращивать. Губить экспорт — это преступление. Возьми на железный контроль вместе с помощником, председателем исполкома», — сказал он.

Следует отметить, что для колки дров Александр Лукашенко использует только иностранные топоры, потому что по его признанию продукция белорусской промышленности не удовлетворяет его потребностей.