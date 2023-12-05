Гражданка России была задержана Глубокским судом по обвинениям в «экстремизме» в «Одноклассниках»

Гражданка России Елена Кривко была арестована Глубокским судом за предполагаемый «экстремизм» в социальной сети «Одноклассники». Ей было назначено 8 суток ареста по обвинениям в несанкционированном пикетировании и распространении экстремистских материалов, как сообщают правозащитники. Приговор был вынесен судом Глубокского района 20 ноября.

Елена Кривко, 61-летняя жительница деревни в Глубокском районе, стала объектом интереса силовых структур после обнаружения на её странице в социальной сети «Одноклассники» нескольких публикаций, признанных экстремистскими. Эти материалы появились на странице Кривко после того, как она поставила им “лайк”. Также силовики обратили внимание на публикацию с изображением бело-красно-белого флага.

Судебное решение утверждает, что демонстрация изображений бело-красно-белого флага в современном обществе является ярким выражением личных политических взглядов. Решение суда основывается на том, что размещение подобных изображений на странице Кривко свидетельствует о выражении ею своих личных взглядов на общественно-политические события без соответствующего разрешения местных властей. Это было истолковано как форма публичного выражения своих убеждений, что считается несанкционированным пикетированием.

Этот случай стал ещё одним примером сложных отношений между свободой выражения мнений и законодательством о демонстрации символов или взглядов, рассматриваемых как экстремистские в различных регионах и странах.