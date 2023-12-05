Как выбрать мебель для гостиной?

Гостиная – самое используемое помещение в доме. Здесь принимают гостей, проводят время все члены семьи, отмечают праздники, а в некоторых случаях комната служит в качестве спальни. Мебель для гостиной должна быть удобной, многофункциональной и эстетичной. Чтобы правильно подобрать обстановку, необходимо определить назначение каждого предмета и определить его место в комнате.

Как оформить гостиную

Мебель для гостиной должна быть собрана в едином стиле, но это не значит, что нужно покупать готовый гарнитур. Сочетание отдельных элементов – хороший дизайнерский ход, если соблюдать грамотный подход к оформлению.

Определите стиль и размеры

Для начала определите стиль, который вам нравится: прованс, классика, шебби-шик, модерн, минимализм или хай-тек. Если сомневаетесь, сохраняйте понравившиеся изображения из интернета. Так вы сможете составить собственный стиль.

Когда определитесь с концепцией, приступайте к замерам помещения и составьте план расстановки мебели. Обязательно уточняйте габариты предметов на сайте производителя перед заказом!

Выберите мягкую мебель

Диван – центр притяжения гостиной. Именно он занимает центральное значение комнаты, а значит выбор мягкой мебели должен предшествовать остальным покупкам. К дивану приобретают качественные мягкие кресла и пуфы, причем не обязательно из той же коллекции. Современные тенденции предусматривают установку предметов разных расцветок и форм.

Для больших помещений подойдет угловой диван, а если гостиную будут использовать в качестве спальни – с механизмом трансформации.

На раскладном диване не стоит экономить, мебель для ежедневного сна должна отвечать высоким требованиям и иметь долгий срок службы. Выбирайте надежных производителей, которые предоставляют гарантийный срок обслуживания не менее полутора лет после покупки.

Оптимальное решение для гостиной – модульный диван, который состоит из нескольких блоков. Отдельные части расставляют в разных положениях или комбинируют между собой.

Модульная мебель для хранения

Привычные предметы мебели для гостиных – это модульные варианты:

стенка – конструкция из отдельных секций, собранная в единую композицию;

стеллажи – ряды полок в несколько ярусов, которые могут быть открытыми или закрытыми;

горки – комплект мебели, который перемещают, образуя новые способы расстановки.

Важно, чтобы у каждой вещи было место, поэтому систему хранения нужно продумать до мелочей.

Столовая

Для гостиных-столовых нужен обеденный стол и стулья из расчета количества членов семьи. Для маленьких помещений или если столовую используют только во время приема гостей, покупают стол с раскладным механизмом.

Для декоративного оформления комнаты используют текстиль: шторы, диванные подушки, ковры, скатерти и пледы. Освещение лучше оформить на несколько уровней:

потолочный – для основного освещения;

бра и торшеры – для создания уюта по вечерам;

нижнее освещение – в качестве ночной подсветки.

Чтобы продумать интерьер до мельчайших деталей, воспользуйтесь программами для визуализации или заказать дизайн-проект у профессионального декоратора.