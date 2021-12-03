Как выбрать мебель для небольшой студии

Квадратные метры в условиях городской квартиры сегодня на вес золота. Каждый владелец собственного жилья старается рационально использовать пространство, что он было комфортным, эргономичным и эстетически привлекательным. Поэтому мебель в дом выбирают в основном многофункциональную, такие предметы интерьера, которые могут быть использованы для различного назначения.

Кровать-трансформер и другая функциональная мебель

Сегодня производители мебели стараются учитывать потребности городских жителей и создают такие изделия, которые отвечают высоким эстетическим ожиданиям и требованиям функциональности. Примером такой мебели является кровать-трансформер с механизмом, который ночью переводит ее в горизонтальное положение, а днем — в вертикальное.

К преимуществам такого варианта можно отнести:

реализация основной функции спальни;

удобный матрас для сна;

экономия пространства;

реализация интерьерной задумки;

идеальный вариант для помещения в современном стиле.

Далеко не все готовы спать в собственной квартире на раскладном диване. Однако обычно только такая опция остается, если жилье — это небольшая студия, в которой нужно обустроить место для сна, отдыха, зону для встречи гостей, а также кухню и обеденную зону. Кровать-трансформер является компромиссным решением, это с одной стороны удобно, с другой — она не занимает много места.

Обычно кровати-трансформеры в дневное время прячутся за специальной панелью, так что никто и не догадается, что за ней скрыт матрас. Такая опция позволяет создать идеальный интерьер, о котором можно только мечтать. Часто кровать объединяют с диваном, на поверхность которого опускается матрас.

Механизм такой кровати является надежным, специально рассчитан на несколько десятков тысяч раз опусканий и подъемов. А это значит такая мебель прослужит очень долго. Конструкция легкая, опустить ее сможет даже женщина.

Где купить многофункциональную мебель

Сегодня большинство покупок совершается в онлайн пространстве. Это удобно и выгодно. Есть возможность заказать качественные товары по оптимальной стоимости. Каталог товаров мебельного интернет-магазина представляет широкий ассортимент. Чтобы сделать заказ, можно предварительно проконсультироваться с менеджером магазина. Доставку реализует магазин, на все товары распространяется гарантия.