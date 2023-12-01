Лукашенко снял своего помощника по Витебской области за неприемлемый проступок

Через четыре месяца после назначения, Александр Лукашенко отстранил от должности инспектора по Витебской области, Игоря Брыло.

Игорь Брыло, 51-летний чиновник, был назначен помощником Лукашенко и инспектором по Витебской области лишь 28 июля. Брыло родом из Борисова и окончил Витебскую государственную академию ветеринарной медицины в 1996 году, специализируясь в области ветеринарии. После окончания учебы он начал свою карьеру ветеринаром в родном городе Борисове. Затем, в 2004 году, он возглавил местную городскую ветеринарную станцию.

Получив второе высшее образование в 2008 году в Белорусском государственном экономическом университете по специальности “Экономика и управление на предприятии”, Брыло занимал руководящие должности на предприятиях Минска и Минской области с 2009 по 2011 год. В 2011 году он начал свою работу в государственной службе, став первым заместителем председателя и начальником управления сельского хозяйства и продовольствия в Борисовском районном исполнительном комитете.

В 2013 году он был назначен заместителем Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, а в 2015 году получил третье высшее образование в Академии управления по специальности “Государственное и местное управление”.

С 2021 по 2022 год Брыло занимал пост первого заместителя Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, а затем, начиная с 10 февраля 2022 года, он был назначен Министром сельского хозяйства и продовольствия, а также стал представителем Лукашенко в Минской области.

Однако 24 ноября Лукашенко подписал указ об освобождении Брыло от должности из-за совершения проступка, несовместимого с государственной гражданской службой по закону о государственной службе. Указ стал официально известен 28 ноября. Несколько дней до этого стали появляться слухи о задержании инспектора по Витебской области по так называемому “молочному делу”.