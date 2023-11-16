В Витебске за производство порно задержана семейная пара из Минска

Криминал
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Оперативники в сфере нравов Октябрьского РОВД Витебска за изготовление и распространение порно задержали супругов из Минска.

Установлено, что 33-летний мужчина и его 29-летняя жена организовали порностудию в своей квартире. Начиная с 2018 года они снимали интимный контент, который продавали на специализированных сайтах.

По месту жительства фигурантов обнаружена фото- и видеоаппаратура, соответствующий реквизит и одежда.

Следователями возбуждено уголовное дело за изготовление и распространение порнографических материалов.

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