В Витебске за производство порно задержана семейная пара из Минска

Оперативники в сфере нравов Октябрьского РОВД Витебска за изготовление и распространение порно задержали супругов из Минска.

Установлено, что 33-летний мужчина и его 29-летняя жена организовали порностудию в своей квартире. Начиная с 2018 года они снимали интимный контент, который продавали на специализированных сайтах.

По месту жительства фигурантов обнаружена фото- и видеоаппаратура, соответствующий реквизит и одежда.

Следователями возбуждено уголовное дело за изготовление и распространение порнографических материалов.