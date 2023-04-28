Оршанка снимала порно в общежитии колледжа

18-летнюю Оршанку задержали за изготовление и распространение порно, сообщает пресс-служба МВД.

“Свою преступную деятельность девушка начала еще в 2021 году”, – говорится в сообщении. Она снимала интимные фото и видео, а потом продавала их посетителям сайтов знакомств.

Сначала Оршанка вела съемки в общежитии колледжа, а после окончания учебного заведения снимала квартиру, которую оборудовала под студию.

Против девушки было возбуждено уголовное дело за изготовление и распространение порнографии. По беларускому законодательству ей грозит до четырех лет лишения свободы.

Согласно законодательству РБ, “для порнографии свойственны вульгарное и безнравственное изображение или же описание полового акта, намеренная концентрация внимания на половых органах участников сексуальных действий, отсутствие изображения или описания душевных переживаний человека, внушение стереотипов девиантного поведения – сексуальная вседозволенность, распущенность, жестокость, безответственность”.

Что такое распространение порнографии?

Согласно законодательству РБ, распространение порнографии — это передача порнографии хотя бы одному лицу любым способом, в том числе через соцсети и с телефона на телефон. Размещая порновидео в своем аккаунте в соцсети, вы способствуете его распространению. Рекламирование порнографических материалов заключается в выставлении их на всеобщее обозрение либо сообщении информации о них, в том числе через интернет.

Наказание за изготовление и распространение порнографии в Беларуси

Изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера попадает под действие статьи 343 Уголовного кодекса Беларуси. Ее санкция предусматривает наказание в виде общественных работ, штрафа, исправительных работ или ареста на срок до 6 месяцев. Те же действия, совершенные с использованием интернета, наказываются лишением свободы на срок от 2 до 4 лет.

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