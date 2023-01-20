В Ушачах Витебской области оперативники ликвидировали порностудию

По данным милиции 18-летняя девушка с августа 2021 года снимала порно у себя дома. Она сама участвовала в съемках, а также привлекала знакомых.
Как сообщили в МВД, свои видео девушка продавала через телеграм-канал. За каждый ролик получала до 80 рублей. Ее контент купили, как минимум, 40 человек.
При обыске у девушки нашли компьютерную технику, фото-видеоаппаратуру, осветительное оборудование, декорации.
Против нее возбудили уголовное дело за изготовление и распространение порнографических материалов. Ей грозит до 4 лет лишения свободы.
В Витебске будут судить девушку за размещение порнороликов на странице интернет-магазина «ВКонтакте»