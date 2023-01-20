В Ушачах Витебской области оперативники ликвидировали порностудию

Витебская область
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По данным милиции 18-летняя девушка с августа 2021 года снимала порно у себя дома. Она сама участвовала в съемках, а также привлекала знакомых.

Как сообщили в МВД, свои видео девушка продавала через телеграм-канал. За каждый ролик получала до 80 рублей. Ее контент купили, как минимум, 40 человек.

При обыске у девушки нашли компьютерную технику, фото-видеоаппаратуру, осветительное оборудование, декорации.

Против нее возбудили уголовное дело за изготовление и распространение порнографических материалов. Ей грозит до 4 лет лишения свободы.

В Витебске будут судить девушку за размещение порнороликов на странице интернет-магазина «ВКонтакте»

Витебская область происшествие
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