В Ушачах Витебской области оперативники ликвидировали порностудию

По данным милиции 18-летняя девушка с августа 2021 года снимала порно у себя дома. Она сама участвовала в съемках, а также привлекала знакомых.

Как сообщили в МВД, свои видео девушка продавала через телеграм-канал. За каждый ролик получала до 80 рублей. Ее контент купили, как минимум, 40 человек.

При обыске у девушки нашли компьютерную технику, фото-видеоаппаратуру, осветительное оборудование, декорации.

Против нее возбудили уголовное дело за изготовление и распространение порнографических материалов. Ей грозит до 4 лет лишения свободы.