В Витебске женщина-пешеход оказалась под колесами авто

Утром 7 ноября в Витебске произошло столкновение легкового автомобиля с пешеходом, что привело к травмам женщины, переходившей дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшая находится в больнице.

Согласно предварительной информации от ГАИ, около 7:40 утра на улице Ленина водитель автомобиля “Volkswagen Passat” нарушил правила движения, проезжая через регулируемый пешеходный переход возле площади Ленина, несмотря на зеленый свет сигнала светофора, и совершил наезд на 60-летнюю женщину.

В результате этого дорожно-транспортного происшествия пенсионерка получила травмы и была госпитализирована.

Необходимо отметить, что всего несколько дней назад, 5 ноября, еще одна женщина, возрастом 40 лет, также стала жертвой автомобильной аварии, когда переходила улицу Лазо через пешеходный переход.