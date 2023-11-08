В Витебске женщина-пешеход оказалась под колесами авто

Главное
Автор Опубликовано

Утром 7 ноября в Витебске произошло столкновение легкового автомобиля с пешеходом, что привело к травмам женщины, переходившей дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшая находится в больнице.

Согласно предварительной информации от ГАИ, около 7:40 утра на улице Ленина водитель автомобиля “Volkswagen Passat” нарушил правила движения, проезжая через регулируемый пешеходный переход возле площади Ленина, несмотря на зеленый свет сигнала светофора, и совершил наезд на 60-летнюю женщину.

В результате этого дорожно-транспортного происшествия пенсионерка получила травмы и была госпитализирована.

Необходимо отметить, что всего несколько дней назад, 5 ноября, еще одна женщина, возрастом 40 лет, также стала жертвой автомобильной аварии, когда переходила улицу Лазо через пешеходный переход.

Читайте также: В Оршанском районе произошла смертельная авария

авария Витебск дтп
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2023 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.