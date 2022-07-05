В Оршанском районе произошла смертельная авария

В Оршанском районе произошло ДТП, в котором погибла 71-летняя пассажирка. Трагедия случилась сегодня около 15 часов на 11-м км автодороги Орша — Шклов — Могилев.

Автомобиль Hyundai под управлением водителя 1949 года рождения при повороте столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes-Benz, который двигался прямо во встречном направлении.

В результате аварии 71-летняя женщина получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте ДТП. Водитель с телесными повреждениями был доставлен в больницу.

По факту аварии проводится проверка.