В Оршанском районе произошла смертельная авария

Витебская область
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В Оршанском районе произошло ДТП, в котором погибла 71-летняя пассажирка. Трагедия случилась сегодня около 15 часов на 11-м км автодороги Орша — Шклов — Могилев.

Автомобиль Hyundai под управлением водителя 1949 года рождения при повороте столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes-Benz, который двигался прямо во встречном направлении.

В результате аварии 71-летняя женщина получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте ДТП. Водитель с телесными повреждениями был доставлен в больницу.

По факту аварии проводится проверка.

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