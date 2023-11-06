Молодая витебчанка организовала дома порностудию: возбуждено уголовное дело

Происшествия
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В Витебске задержана жительница, которую обвиняют в организации домашней студии для создания порнографических материалов с ее участием.

Оперативники Октябрьского отдела внутренних дел в Витебске задержали 26-летнюю студентку одного из университетов города.

Эта молодая женщина организовала в своем доме студию для создания порнографических материалов, которые она затем распространяла через специализированные сайты и мессенджер Telegram. Она вовлеклась в незаконную деятельность с 2021 года.

По месту жительства задержанной были обнаружены предметы одежды и специализированные реквизиты. Три интернет-ресурса, на которых она размещала свой контент, были заблокированы и больше не доступны с территории Беларуси.

Следователи начали уголовное расследование в отношении этой женщины по обвинению в создании и распространении порнографических материалов.

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