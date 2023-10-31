Смартфон Realme — стоит ли покупать?

Realme — производитель смартфонов, который в последнее время покорил рынок своими инновациями. В отличие от известных и признанных брендов мобильных телефонов, Realme существует на рынке всего несколько лет. За это время эти смартфоны показали себя с лучшей стороны: отличные параметры, добротное качество изготовления и привлекательная цена. По этой причине модели, продаваемые под этим названием ,пользуются все большим числом поклонников и постоянных пользователей. Стоит ли присоединиться к этой группе и купить смартфон Realme 11? Убедитесь сами в важнейших преимуществах этой линейки телефонов.

Realme — что это за компания?

Realme была основана в мае 2018 года. Это технологический бренд, целью которого является установление новых тенденций и предоставление продукции высочайшего качества, гарантирующей незабываемые впечатления. При этом характерной чертой этого бренда должна была стать доступная цена. Всего два года спустя Realme возглавила рейтинг с быстрым ростом по всему миру, зафиксировав рост продаж до 132% в квартальном исчислении. Это произошло благодаря очень привлекательному коммерческому предложению.

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Стоит ли выбирать телефон Realme?

Сложно однозначно ответить на вопрос, стоит ли выбирать смартфон Realme. Многое зависит от того, чего вы ожидаете от своего телефона. Для любителей фотографии можно найти множество моделей с отличными объективами, позволяющими делать качественные фотографии. На рынке также есть Realme с большой батареей, которая может работать намного дольше, чем большинство конкурирующих смартфонов.

Телефоны Realme – преимущества и недостатки

Какой телефон Realme вам понравится больше всего, зависит от множества деталей, связанных с оснащением и функциями телефона. Однако есть определенный набор функций, которые есть практически у всех телефонов этой марки. К наиболее важным преимуществам и недостаткам телефонов Realme относятся:

Нет слота для карты памяти. Большинство телефонов китайского производителя не имеют возможности расширения памяти. По умолчанию они могут достигать 512 ГБ, хотя есть модели всего на 128 ГБ места для любимых приложений, а также фотографий и видео. По сегодняшним меркам это незначительная мощность.

Передовые алгоритмы и большие батареи обеспечивают очень долгий срок службы телефонов Realme . Они также поддерживаются быстрыми или сверхбыстрыми зарядными устройствами, благодаря которым зарядка смартфона занимает всего мгновение.

Отличительной чертой китайских телефонов Realme является камера, состоящая из трех идеально подобранных объективов . Стоит отметить, что две из них, основная и сверхширокоугольная, обычно имеют очень высокое разрешение. В условиях конкуренции чаще всего только ведущий объектив может сделать качественные фотографии.

Стандартом в телефонах этой марки являются восьмиядерные процессоры с частотой выше 2 ГГц , а в случае флагманских моделей достигают даже 3 ГГц.

Большой экран AMOLED — это современное техническое решение, обеспечивающее высококачественное изображение и яркие цвета. Это, безусловно, минимум для телефонов Realme. Частота обновления 120 Гц гарантирует незабываемые впечатления от просмотра любого фильма.

Связь 5G , ведущее технологическое достижение Китая, доступна на каждой модели Realme с момента создания бренда.

Стоит ли покупать телефон Realme? Это, безусловно, чрезвычайно функциональное устройство, обеспечивающее высокий комфорт использования и доступ к современным функциям. Качественные фотографии и производительный процессор, безусловно, являются большими преимуществами этой марки. Низкие цены на столь хорошо оснащенные смартфоны также являются сильной стороной Realme. Именно поэтому все больше людей доверяют телефонам этого бренда.