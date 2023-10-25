Главбух государственного учреждения в течение трех лет переводила государственные средства на свой собственный счет

Витебская область
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В течение трех лет главный бухгалтер одного из государственных учреждений в Глубокском районе оказалась втянута в схему перевода государственных средств на собственный счет.

По данным следствия, женщина сумела украсть более 37 000 рублей в период с марта 2019 года по январь 2022 года. Она переводила средства с расчетного счета учреждения, где работала, на свой личный счет, а также на счет в банке для погашения своей кредитной задолженности.

Действия главного бухгалтера квалифицированы как хищение в особо крупном размере с использованием служебных полномочий, согласно части 4 статьи 210 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Уголовное дело было в стадии расследования в управлении Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области и после его завершения было передано в суд.

Предварительно установленные меры пресечения, такие как подписка о невыезде и соблюдении законности, были подтверждены прокурором и остались без изменений, как сообщила пресс-служба прокуратуры Витебской области.

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