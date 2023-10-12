Из-за непогоды в Витебской области пропало электричество

В Витебской области энергетики активно восстанавливают электроснабжение в 37 селах.

Специалисты региона работают в усиленном режиме, и большинство населенных пунктов, пострадавших от неблагоприятных погодных условий в последние дни, уже имеют восстановленное электроснабжение. Главными причинами отключений стали сильные ветры, падение деревьев и веток, а также повреждение опор и обрывы проводов линий электропередачи. Восстановительные работы продолжаются в 37 селах, преимущественно в Россонском, Верхнедвинском и Полоцком районах.

“Витебскэнерго” также отмечает, что для более эффективной работы призвали дополнительный оперативный и ремонтный персонал. Осуществляются оперативные переключения, аварийные обходы линий, и задействована специализированная техника. Всего в работе по обеспечению электроснабжения задействовано 487 человек в составе 115 бригад и 151 единиц техники. Параллельно организация принимает и обрабатывает заявки от жителей, связанные с сетью 0,4 кВ.