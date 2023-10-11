За разбойное нападение на ломбард в Витебске задержан учащийся колледжа

В Витебске местные правоохранительные органы задержали студента колледжа, подозреваемого в попытке ограбления ломбарда.

События развернулись 7 октября, когда в полицию поступило сообщение о срабатывании тревожной кнопки в одном из ломбардов Витебска. Сотрудники ломбарда рассказали, что в момент закрытия заведения внутрь проник незнакомый молодой мужчина, угрожая ножом, требуя отдать деньги и ценные предметы. Оперативная реакция сотрудников ломбарда позволила избежать ограбления, так как женщина вовремя нажала тревожную кнопку, что заставило преступника скрыться.

Вскоре после инцидента, оперативные службы выявили личность нападавшего. Оказалось, что им является 18-летний студент одного из местных колледжей. У него уже была судимость за грабеж и кражу.

Молодой человек объяснил, что преступное посягательство было попыткой быстро получить деньги из-за его игорной зависимости.

Следователи возбудили уголовное дело против молодого человека, и ему грозит до 10 лет лишения свободы.