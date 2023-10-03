В трясине в Городокском районе погрязли почти полтора десятка коров

Утром 2 октября, спасатели из Городокского РОЧС получили информацию о том, что коровы, принадлежащие колхозу и находящиеся у озера Кошо, провалились в трясину и нуждаются в помощи.

Пожарные сотрудничали с работниками сельскохозяйственного предприятия, которому принадлежал этот скот, чтобы извлечь коров из болота и спасти их.

Поскольку место происшествия находилось в заболоченной местности, привлечение техники было невозможным, поэтому коров вытаскивали из болота вручную, используя веревки.

В результате успешных усилий было спасено 14 коров, как сообщила пресс-служба МЧС.

При этом подробности о количестве погибших животных не уточняются.