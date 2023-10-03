Как накачать канал подписчиками в Ютуб через Instagram

Как продвигать YouTube подписчиков на Instagram. Вы открываете канал YouTube и планируете продвигать свой канал, чтобы на него подписалось больше людей? В последнее время вас интересует продвижение канала YouTube с Instagram? Попробуйте заказать продвижение на сайте https://lowcostsmm.com/ru/, этот сайт занимается тем что увеличивает лайки, просмотры и подписчиков в 10 социальных сетях.

Здесь уже есть 11 способов, которые вы можете сделать для продвижения вашего канала YouTube через Instagram и набрать огромное количество подписчиков.

Instagram – это одна из социальных сетей, которая имеет большое количество активных пользователей и растет с каждым годом.

Поэтому неудивительно, что многие люди больше заинтересованы в продвижении и поддержке авторитетов через Instagram.

Для тех из вас, кто все еще не знаком с тем, как продвигать в Instagram, особенно продвижение канала YouTube, вы действительно можете увидеть все ответы ниже.

Развитие канала и на Ютуб и рост подписчиков через истории

Instagram – это синоним insta story. Здесь вы можете поделиться всем, что вы делаете, включая продвижение канала YouTube.

Insta story – это один из методов продвижения, который очень часто используется влиятельными людьми для обмена информацией и продвижения.

Поэтому для тех, кто хочет продвигать свой канал YouTube в Instgram, вы можете попробовать сделать это через Snapgram.

Вы можете поделиться скриншотом своего канала, чтобы люди знали, что у вас есть канал YouTube.

Привлечение участников на канал Ютуб через фотопосты

Это второй способ, которым вы можете поделиться или продвинуть свой канал YouTube через размещение фотографий в виде ленты Instagram. С помощью площадки https://lowcostsmm.com/ru/nakrutka-podpischikov-youtube/ можно привлечь или накрутить до 1000 подписчиков на Ютуб онлайн бесплатно.

Хотя IG Story имеет лучший трафик, чем лента Instagram, у IG Story есть ограничение по времени постинга – всего 24 часа.

Так что это правильный выбор для вас – продвигать в ленте Instagram, чтобы привлечь внимание ваших подписчиков.

Вовлечение новой аудитории Ютуб с помощью видеопостов

Не только лента и IG Story, но вы также можете продвигать видео своего канала YouTube через видеопосты на Instagram.

Преимущество использования видеопостов заключается в том, что вы получите более тесное взаимодействие с вашими подписчиками, так что они с большей вероятностью подпишутся на вас.

Использование функции IG TV для добавления подписчиков Ютуб

В дополнение к вышеуказанному методу, Instagram также имеет одну функцию, которую вы можете использовать в качестве рекламного поля, а именно через IG TV.

В отличие от постов типа видео, в которые можно загружать видео длительностью только 1 минута, в IG TV вы можете загружать видео длительностью до 15 минут.

Конечно, это может быть вашей возможностью загрузить ваши видео с YouTube на IG TV, чтобы привлечь людей посетить ваш канал YT.

Как создать качественный ролик побудить подписаться на Ютуб

Новая функция, которая недавно была выпущена в качестве одной из флагманских функций социальной сети Instagram, – это Reels.

Если посмотреть на это, то функция Instagram reels почти аналогична TikTok. Однако это не важно, главное, что у Instagram теперь есть новая функция, которую мы можем использовать как средство продвижения, и прогнозируется, что эта функция будет наиболее часто используемой пользователями IG.

Благодаря своему современному виду и способу работы, ролики приобретают все больше энтузиастов в качестве нового медиа-часа на Instagram.

Продвижение с помощью обмена ссылками на Ютуб в истории IG

В дополнение к функции Instagram Reels, которую мы можем получить в последнее время, оказывается, что у Instagram еще есть новый сюрприз, представляя новую функцию, а именно обмен ссылками на Instagram Story.

Теперь вы можете поделиться ссылкой на свой канал YouTube на Snapgram, облегчая своим подписчикам посещение вашего канала YouTube.

Развитие канала с помощью добавления ссылки Ютуб в био

Био – это функция, которая должна принадлежать социальной сети. В самом Instagram есть био, которое вы можете заполнить ссылкой на ваш канал YouTube.

Таким образом, люди, заходящие на страницу вашего профиля, смогут увидеть, что у вас есть канал YouTube.

Для более профессиональных результатов вы можете использовать linktr.ee, чтобы вставить ссылку на видео YouTube в ваш Instagram Bio.

С помощью linktr.ee вы можете ввести сразу несколько ссылок, в том числе и рекомендации вашего видео на YouTube.

Раскрутка, делясь процессом создания видео на Ютуб

В качестве нашего капитала для креативного и перспективного продвижения, вы можете загрузить процесс создания вашего нового видео на Instagram либо через IG Story, посты, IG TV, ролики и т.д.

Таким образом, ваши подписчики увидят вашу последовательность и готовность делать лучшие видео, которые вы представите, чтобы им было интересно их смотреть.

Создание нарезок видео для подписчиков из Ютуб в IG

Помимо того, что вы делитесь процессом создания видео, вы также можете загружать фрагменты видео на YouTube, которые скоро выйдут в эфир, чтобы привлечь внимание ваших подписчиков в Instagram.

Убедитесь, что вы даете фрагменты важных частей вашего видео, которые могут вызвать любопытство у людей, которые его увидят.

Таким образом, они заинтересуются и будут ждать расписания трансляции видео, которое вы загрузили на YouTube.

Привлечение внимания подписчиков Ютуб помощью анонса

Одна из самых частых рекламных акций, которые люди делают для своего канала YouTube, – это напоминание о новом видео, которое вы загрузили на свой канал YouTube.

Это, безусловно, заставит ваших подписчиков почувствовать заботу о себе и с большим любопытством посмотреть видео, которое вы только что загрузили.

Создание интересных предложений для вашей аудитории на Ютуб

Одна из вещей, которую вы действительно должны делать в продвижении в социальных сетях, – это использовать хорошие и целенаправленные рекламные предложения.

Слова, пробуждающие интерес к просмотру, и правильное приглашение, переданное вашим подписчикам на Instagram, заставят их поддаться вашему сладкому соблазну и захотеть посмотреть видео, загруженное вами на YouTube.

Убедитесь, что вы используете уникальные и креативные приглашения, чтобы ваши подписчики на IG захотели заглянуть на ваш канал YouTube.

Также убедитесь, что вы обращаете внимание на свою целевую аудиторию и используете предложения, которые легко понять и не слишком длинные.

Это были некоторые исходные данные, которые мы можем предоставить для продвижения на Ютуб и IG. Будет отлично, если сможете применить вышеописанный метод так, чтобы увеличить просмотры каждого из ваших видео на YouTube и подписчиков.

Instagram запрещенная в РФ организация, признанная экстремистской.