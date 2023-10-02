Иностранный инвестор приобрел недостроенный корпус Браславской районной больницы для создания частного VIP-дома для престарелых

Витебская область
Автор Опубликовано

За 530 000 рублей иностранный инвестор приобрел недостроенный трехэтажный корпус Браславской центральной районной больницы, который теперь будет преобразован в элитный пансионат для престарелых. Этот объект стал самой дорогой сделкой, осуществленной комитетом “Витебскоблимущество” в текущем году.

На основе трехэтажного здания, которое изначально задумывалось как лечебный корпус районной больницы, новый  владелец намеревается создать высококлассный пансионат для пожилых людей. Стоит отметить, что данный инвестор уже имеет опыт в реализации подобных проектов.

Необходимо также вспомнить, что в прошлом году в Браславе был продан бывший туберкулезный санаторий за 630 000 рублей. Там также будет создан частный VIP-пансионат для престарелых, после покупки этого недостроенного корпуса бывшей районной больницы иностранным инвестором.

В Витебске на аукционе продали столетний дом за 187 тыс. долларов

VIP-дом для престарелых аукцион Витебская область инвестиции недостроенный корпус Браславской районной больницы
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2023 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.