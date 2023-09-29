В Витебске мужчина зарезал жену из ревности прямо в подъезде

Вечером 25 сентября, 40-летний работник из одного из предприятий города Витебска вернулся домой и обнаружил, что его жена отсутствует. Муж давно подозревал жену в неверности, и это отсутствие лишь усилило его подозрения. Он решил выпить, взял два кухонных ножа и отправился в подъезд дома, чтобы выяснить ситуацию.

Спустя некоторое время жена появилась в подъезде, но не в одиночестве, а с другим мужчиной. Бездумно, под влиянием ревности, муж атаковал жену и, используя два ножа, нанес ей несколько смертельных ударов. Увидев, как его жена погибает на его глазах, спутник женщины испугался и убежал.

После этого убийца позвонил в полицию, сообщив о произошедшем, и направился домой к своей матери.

Мужчина из Витебска был задержан, и следователи начали уголовное расследование по обвинению в убийстве.