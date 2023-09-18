Ножевое ранение в сердце получил житель Витебска

Вечером 11 сентября, около 22 часов, в больницу Витебска был доставлен 27-летний местный житель с ножевым ранением в область сердца.

По предварительной информации, пострадавший является главой семьи, у него есть жена и двое детей. Он работает дальнобойщиком и только что вернулся из командировки. Примерно неделю назад он вернулся домой и столкнулся с пьяной женой. Возник спор, связанный с подозрениями женщины в изменах мужа. В ходе горячей ссоры жена схватила нож и нанесла удар в область груди мужа, произнеся фразу: “не доставайся никому”. После этого пострадавший упал на пол, и женщина немедленно вызвала скорую помощь. Благодаря быстрому и профессиональному вмешательству медицинского персонала, мужчина был спасен и находится в настоящее время в больнице.