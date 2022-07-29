Житель Новополоцка получил ранение в живот из пневматического оружия по дороге домой

39-летний житель Новополоцка получил пулю в живот из пневматического оружия по дороге домой. Происшествие произошло, когда мужчина шел мимо одной из многоэтажек. Неожиданно он почувствовал резкую боль в животе и увидел, что в него попала пуля от пневматического оружия. Пострадавший заметил стрелявших в него молодых людей и предложил пообщаться, однако, получив отказ, вызвал милицию.

Как выяснилось, компания праздновала день рождения своей подруги. Один из гостей нашел пистолет в комнате, а на балконе другой 18-летний парень попросил подержать пневматику. После чего прицелился в случайного прохожего и произвел выстрел.

Несмотря на серьезное расстояние, живая мишень была поражена. Молодые люди попытались спрятаться, но сделать этого у них не получилось.