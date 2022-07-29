Житель Новополоцка получил ранение в живот из пневматического оружия по дороге домой

Витебская область
Автор Опубликовано

39-летний житель Новополоцка получил пулю в живот из пневматического оружия по дороге домой. Происшествие произошло, когда мужчина шел мимо одной из многоэтажек. Неожиданно он почувствовал резкую боль в животе и увидел, что в него попала пуля от пневматического оружия. Пострадавший заметил стрелявших в него молодых людей и предложил пообщаться, однако, получив отказ, вызвал милицию.

Как выяснилось, компания праздновала день рождения своей подруги. Один из гостей нашел пистолет в комнате, а на балконе другой 18-летний парень попросил подержать пневматику. После чего прицелился в случайного прохожего и произвел выстрел.

Несмотря на серьезное расстояние, живая мишень была поражена. Молодые люди попытались спрятаться, но сделать этого у них не получилось.

В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 339 (хулиганство) УК РБ. Ему грозит до 10 лет заключения.

Витебчанин выстрелил в супругу и сбежал, его искали все наряды городской милиции. Видео задержания

криминал происшествие ЧП
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2022 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by