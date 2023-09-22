В Витебске 22 сентября пройдет бесплатный концерт

Витебск
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Сегодня, в 15:00, на площадке у концертного зала “ВИТЕБСК” начнется праздничное мероприятие, организованное любительскими творческими коллективами из предприятий машиностроительной отрасли.

Главными звездами этого события станут Ирина Дубцова и Сергей Пенкин.

В 22:00 гостей и жителей Витебска ожидает торжественный салют. После этого будет организована дискотека с ярким световым шоу и танцами в стиле брейкинга, которая продлится до полуночи.

Следует отметить, что концертная программа организована в честь Дня машиностроителя.

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