В Витебске оштрафовали кафе за проведение концертов

Витебск
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Начато конкурсное производство по делу о банкротстве ООО «НомадКлан», которому принадлежит витебское кафе «Rok’i pub», находящееся на улице Димитрова.

По решению суда компанию оштрафовали проведения концертов без включения организации в реестр организаторов культурно-зрелищных мероприятий, а также конфисковали пятую часть выручки от этих концертов.

Теперь стало известно, банкротстве общества. Заявление в экономический суд Витебской области было подано ликвидатором, которым выступает ООО «Ваш советник». Производство по делу начали 10 июля.

Началось банкротство ОАО «Витебскобллён», акции которого выставляли на продажу

Витебск происшествие
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