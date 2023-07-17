В Витебске оштрафовали кафе за проведение концертов

Начато конкурсное производство по делу о банкротстве ООО «НомадКлан», которому принадлежит витебское кафе «Rok’i pub», находящееся на улице Димитрова.

По решению суда компанию оштрафовали проведения концертов без включения организации в реестр организаторов культурно-зрелищных мероприятий, а также конфисковали пятую часть выручки от этих концертов.

Теперь стало известно, банкротстве общества. Заявление в экономический суд Витебской области было подано ликвидатором, которым выступает ООО «Ваш советник». Производство по делу начали 10 июля.