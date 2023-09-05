Витебск станет вторым городом страны, где в школах и гимназиях появится «Ученический билет»

В 2022-2023 учебном году к Образовательной ЭкоСистеме ОАО «Белинвестбанк» присоединились все школы и гимназии Минска. Обладателями «Ученического билета» стали порядка 200 тысяч учащихся столицы. Но география проекта расширяется. Теперь возможность стать обладателями подобного билета есть и в других школах страны. Первопроходцы в регионах – учащиеся Витебска.

«Ученический билет» – документ, который подтверждает статус учащегося учреждения общего среднего образования и дополнен множеством функций, делающих образовательный процесс для ребенка более комфортным.

Сегодня «Ученический билет» – это и пропуск в учреждение образования для своего обладателя, и читательский билет в библиотеку, и проездной документ при его предъявлении контролеру в общественном транспорте.

С этого учебного года Белинвестбанк добавил еще одну новую функциональную возможность – «Детский кошелек», которая сразу будет доступна и для обладателей «Ученического билета» в Витебске. Родитель создает такой кошелек в своем приложении «Оплати» на смартфоне и привязывает к нему «Ученический билет» юного пользователя. Подробную инструкцию, как это сделать, можно найти на сайте Белинвестбанка.

Новый функционал позволяет ребенку рассчитываться там, где принимают оплату по QR-коду «Оплати». Таким образом, нанесенный на «Ученический билет» уникальный QR-код является «ключом» и для «Детского кошелька». Ребенок будет рассчитываться, а родителю в приложении «Оплати» будут приходить уведомления о каждой совершенной операции. Именно родитель пополняет «Детский кошелек», а также имеет возможность настраивать лимиты: устанавливать максимальную сумму и количество операций по «Детскому кошельку» в сутки.

Никаких наличных или дополнительного пластика – только единый «Ученический билет», в котором умещаются все эти возможности.

«Ученический билет» выпускается на время обучения ребенка в учреждении образования. Каждый становится его обладателем на период получения начального (с 1 по 4 классы), базового (с 5 по 9 класс) и среднего (10, 11 классы) образования. Если ученик переходит на новую ступень образования либо в другое учреждение образования, билет подлежит замене.

И хотя выпуском билета учащегося занимается ОАО «Белинвестбанк», у родителей школьников и гимназистов нет необходимости посещать офисы банка для получения «Ученического билета». Выдача происходит непосредственно в том учреждении образования, в котором учится ребенок.