В Докшицком районе медведи уничтожили фермерское поле с овсом

В Докшицком районе местные фермеры пострадали из-за медведей, уничтоживших поле с овсом, а в в последнее время медведи были замечены даже в деревенских садах.

Как утверждают ученые Березинского биосферного заповедника, численность бурого медведя выросла в полтора-два раза. Сегодня на территории заповедника проживают почти 100 особей.

Что касается Витебской области, то там их численность выросла до тысячи. Это более 70% всех медведей, обитающих в республике.