В Оршанском районе заблудился грибник

«Грибные истории» продолжают пополняться новыми случаями заблудившихся в лесах. 25 августа Оршанском районе заблудился мужчина, он пропал в лесном массиве неподалеку от деревни Девино. Об этом «Витебскому курьеру» сообщает пресс-служба МЧС.

На поиски пропавшего пенсионера бросили 6 единиц техники и 19 человек, из них 5 единиц техники и 16 работников МЧС.

О заблудившемся мужчине стало известно в 18:32. Отыскать 66-летнего грибника удалось только поздно вечером. В медицинской помощи он не нуждался.

Спасатели призывают, отправляясь в лес, не теряйте бдительности и запоминайте ориентиры, по которым можно было бы выбраться из чащи обратно.