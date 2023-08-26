В Полоцком районе рыбак выпал из лодки и утонул

Рыбак утонул на озере Вырвено вблизи агрогородка Полота Полоцкого района. Трагедия произошла 24 августа в середине дня. Об этом “Витебскому Курьеру” сообщили в пресс-службе МЧС.

Очевидцем стал другой рыбак. По его словам, мужчина рыбачил на расстоянии 50 метров от берега. Внезапно рыбак выпал из надувной лодки и стал тонуть. Тонущий пытался удержаться за лодку, но через некоторое время ушел под воду.

Очевидец вызвал спасателей. При обследовании акватории озера в 30 метрах от берега водолазы ОСВОДа нашли и извлекли из воды тело 65-летнего пенсионера.

Отметим, что труп рыбака был обнаружен на глубине 7 метров. Отметим, что максимальная глубина озера Вырвено составляет около 22 метров.