В Верхнедвинском районе травмирован комбайнер: обстоятельствa происшествия выясняются

Следователи выясняют обстоятельства травмирования комбайнера в Верхнедвинском районе, в результате чего у мужчины оказались ампутированы пальцы руки.

Инцидент произошел днем 14 августа на одном из полей Верхнедвинского района. 58-летний механизатор решил самостоятельно почистить забитый травой барабан комбайна, который продолжал вращаться после остановки двигателя. В процессе мужчина получил травму кисти.

Комбайнера госпитализировали, он лишился трех пальцев левой руки. В настоящий момент пострадавший находится в больнице.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, опросила пострадавшего и его коллег. Для выяснения обстоятельств инцидента изъята необходимая документация. Судебно-медицинскую экспертизу выполнит УГКСЭ по Витебской области.

Обстоятельства случившегося во время проверки установит Верхнедвинский районный отдел СК.