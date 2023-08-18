В Верхнедвинском районе травмирован комбайнер: обстоятельствa происшествия выясняются

Витебская область
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Следователи выясняют обстоятельства травмирования комбайнера в Верхнедвинском районе, в результате чего у мужчины оказались ампутированы пальцы руки.

Инцидент произошел днем 14 августа на одном из полей Верхнедвинского района. 58-летний механизатор решил самостоятельно почистить забитый травой барабан комбайна, который продолжал вращаться после остановки двигателя. В процессе мужчина получил травму кисти.

Комбайнера госпитализировали, он лишился трех пальцев левой руки. В настоящий момент пострадавший находится в больнице.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, опросила пострадавшего и его коллег. Для выяснения обстоятельств инцидента изъята необходимая документация. Судебно-медицинскую экспертизу выполнит УГКСЭ по Витебской области.

Обстоятельства случившегося во время проверки установит Верхнедвинский районный отдел СК.

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