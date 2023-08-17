Почти 780 молодых специалистов придут на работу в учреждения здравоохранения Витебской области

Коллективы учреждений здравоохранения области пополнят 203 врача, 179 интернов и 396 средних медицинских работников.

В сравнении с прошлым годом цифры отличаются по средним медработникам в сторону увеличения примерно на 15%, потому как ранее был увеличен набор в медицинские колледжи.

Распределение молодых специалистов поможет решить кадровые вопросы во многих поликлиниках и больницах Витебской области и позволит справиться с дефицитом специалистов, в первую очередь, в Полоцком регионе, Новополоцке, а также в Витебской городской центральной поликлинике, где также наблюдается потребность в врачах общей практики.

Вместе с тем, существует потребность в врачах общей практики в Россонской центральной районной больнице. Врачи-анестезиологи и реаниматологи необходимы в Браславской ЦРБ, а хирурги требуются в Городокской ЦРБ и других регионах области. В первую очередь молодые специалисты будут направлены в районы и города, где имеется самая большая потребность в узкопрофильных специалистах.