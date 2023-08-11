Жительница Витебска Анастасия Бараненкова покорила Эльбрус

Витебск
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Витебчанка Анастасия Бараненкова покорила самую высокую горную вершину Европы — Эльбрус.

Покорить высоту 5642 метра над уровнем моря — давняя мечта Анастасии и ее мужа Дмитрия. В этом году ей суждено было сбыться: пара отправилась в Приэльбрусье. Его жемчужина — расположенная в Кабардино-Балкарии высочайшая вершина Европы и России — Эльбрус.

Группа, в которую входили Анастасия и Дмитрий, насчитывала 14 человек, а подняться на самый высокий Западный пик горы смогли только 7.

По словам Анастасии, из-за нехватки кислорода подниматься с каждым метром становилось все тяжелее. Подъем на 5642 метра занял почти 7 часов. Монотонно, маленькими шагами группа поднималась на пик. Гиды контролировали движение: вперед ставили более слабого, назад — сильного. По словам Насти, наверх она старалась не смотреть, только под ноги.

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