За выходные в Витебской области зарегистрировано 30 ДТП

На дорогах Витебской области за прошедшие выходные зарегистрировано 30 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом, из них 4 — в областном центре.
Задержано 10 нетрезвых водителей и 22 бесправных.
К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлечено более 100 пешеходов. Из них 11 находились в состоянии алкогольного опьянения, 23 — без световозвращающих элементов.
Страшное ДТП в Браславском районе: два человека умерли в больнице, еще трое находятся в реанимации