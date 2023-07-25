Руководство по получению просмотров роликов на Ютуб

Получение просмотров на YouTube становится все более важным для всех блогеров, которые хотят, чтобы их проекты были обнаружены и услышаны. И в наши дни, когда на YouTube ежедневно появляется астрономическое количество видеороликов, становится сложно обойтись без YouTube Ads, чтобы достичь своей целевой аудитории. Набрать целевую аудиторию можно с https://prtut.ru/, этот сайт поможет Вам раскрутить профили и сообщества в 44 соцсетях.

Зачем использовать YouTube Ads и находить просмотры на видео

Поисковая оптимизация (SEO) на YouTube – это практика выделения вашего видео для того, чтобы оно стало заметным и появилось в предложениях, например, или в виде рекламы после поиска. Реферирование позволяет вам максимизировать свое распространение на платформе, чтобы охватить как можно больше людей.

На YouTube существует два типа реферирования:

Бесплатное или органическое ссылание, которое состоит из всех методов оптимизации, используемых для того, чтобы ваше видео “выглядело хорошо” в глазах YouTube. В маленьком мире маркетинга эта практика также известна как SEO. Преимущество в том, что это ничего не стоит, недостаток в том, что этого не всегда достаточно.

Платный поиск – и именно на нем мы сосредоточимся в этой статье – использование рекламной платформы Google, Google Ads, которая позволит вам охватить более широкую аудиторию по вашему выбору, увеличить отдачу от вашей трансляции и познакомить с вашим проектом новых людей, в обмен на твердые деньги на YouTube и его партнерских сетях.

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Какой тип рекламы увеличит больше всего просмотров Ютуб

Как определить свою цель и выбрать правильный тип кампании YouTube Ads?

Создайте аккаунт Google Ads

Если у вас его нет, начните с создания аккаунта Google Ads. Перейдите на сайт https://ads.google.com/ и заполните данные своего аккаунта.

После создания аккаунта вы можете выбрать между созданием упрощенных кампаний и переходом в экспертный режим Google Ads. Упрощенные кампании позволяют легко запускать кампании с четким маршрутом. Экспертный режим, с другой стороны, отлично подходит для тестирования большего количества вариантов кампаний, получения лучшего представления о результатах и доступа к множеству дополнительных функций. Накрутить просмотры на Ютуб можно бесплатно и без заданий на https://prtut.ru/nakrutka-prosmotrov-youtube-onlajn/ сайте раскрутки и продвижения.

Даже если поначалу этот инструмент может показаться немного пугающим, мы настоятельно советуем вам перейти в экспертный режим, чтобы вы могли воспользоваться всеми преимуществами алгоритма Google и всеми возможностями платформы.

Привязка аккаунта YouTube

После создания аккаунта начните с привязки аккаунта YouTube, чтобы иметь представление о результатах ваших кампаний, в частности: о количестве добавленных плейлистов, количестве комментариев, количестве “лайков”, количестве повторных просмотров и новых подписчиков, полученных благодаря вашим кампаниям.

Для этого перейдите в раздел “Инструменты”, затем “Связанные аккаунты” и добавьте свой канал YouTube. Подключитесь к YouTube или к почтовому ящику, связанному с вашим аккаунтом, чтобы подтвердить связь с вашим аккаунтом Google Ads.

Цели

Теперь перейдем к настройке вашей первой кампании. Перейдите на вкладку кампаний вашего аккаунта и нажмите на + и на “Новая кампания”.

Прежде всего, вам нужно определить вашу цель. На YouTube есть две основные цели: осведомленность и рассмотрение.

Цель осведомленности позволит вам охватить очень широкую аудиторию и, следовательно, оптимизировать распространение вашей кампании.

Цель рассмотрения позволит вам продвигать свой контент более целевой аудитории, которая, скорее всего, поставит лайк, прокомментирует или добавит ваш контент в плейлист. Таким образом, эти аудитории более интересны для создания вашего сообщества, но распространение будет менее важным, чем для известности.

Типы кампаний

На YouTube существует два основных типа кампаний, которые напрямую зависят от выбранных вами целей, а также от форматов и мест, в которых ваша реклама отображается на YouTube.

Кампании In-Stream (также известные как кампании pre-roll) – это форматы, которые отображаются в начале, во время или в конце видео, которое вы смотрите на YouTube. Обычно такое размещение предпочтительно для получения максимального количества просмотров за ваш бюджет и, таким образом, увеличения количества просмотров вашего видео. Однако такие кампании обычно генерируют относительно небольшое количество вовлечений (комментарии, лайки и т.д.).

Кампании In-feed (или Discovery), с другой стороны, предназначены для того, чтобы вызвать вовлеченность и внимание пользователей. Контент появляется в нескольких местах на платформе: на домашней странице YouTube, в разделе “Предложения видео” или в верхней части страниц результатов поиска. Эти кампании обходятся дороже (вы охватите меньшее количество людей при эквивалентном бюджете), но, как правило, генерируют больше взаимодействия с целевой аудиторией (комментарии, лайки, добавления в плейлист и т. д.).

Выбирайте тип кампании в соответствии с вашими целями и бюджетом. Вы также можете разделить бюджет и инвестировать часть средств в In-Stream, а часть – в In-Feed, поскольку эти два типа кампаний вовсе не являются несовместимыми, а даже хорошо дополняют друг друга.

Настройки кампании (страна, бюджет, продолжительность и т.д.)

Выберите бюджет, который вы хотите установить для своей кампании. Вы можете установить общий бюджет на весь период кампании, выбрав дату начала и дату окончания, или выбрать ежедневный бюджет и позволить Google Ads расходовать средства непрерывно до даты окончания (или до остановки кампании). В любом случае у вас будет возможность остановить кампанию до ее завершения, если вы захотите изменить свою стратегию или будете недовольны результатами, но добавление общего бюджета позволит вам обезопасить себя от выхода бюджета из-под контроля.

Выберите период трансляции не менее 10 дней – YouTube имеет тенденцию оптимизировать кампанию все больше и больше в первые несколько дней периода трансляции – при этом старайтесь поддерживать средний доход не менее 1000 р. в день.

Затем выберите, где вы хотите распространять свою кампанию: в каком географическом регионе (регионах) вы хотите предлагать свой контент? Важно отметить, что цены на распространение сильно варьируются в зависимости от страны. Самыми дорогими странами будут те, где рынок Google Ads более развит. И наоборот, в странах Южной Америки, например, стоимость распространения будет гораздо ниже. В зависимости от вашей стратегии, массового или целевого распространения, выбирайте страны для охвата соответствующим образом.

Что касается языка, если вы транслируете музыкальный контент, вы можете оставить язык пустым, чтобы максимально распространить его на всю выбранную вами географическую зону.

Ценообразование и выставление счетов

Помните, что не существует “оптимального” бюджета для запуска кампании. Любой бюджет, каким бы маленьким он ни был, позволит вам направить свою стратегию на достижение цели. Чем больше ваш бюджет, тем большее влияние окажет ваш контент. Только от вас зависит, какой бюджет вы готовы выделить, и понаблюдайте за результатами кампании в первые несколько дней вещания, чтобы определить, оправдывают ли результаты ваши ожидания.

Когда дело доходит до тарификации на YouTube, Google Ads взимает плату со своих клиентов на основе стоимости за тысячу (CPM). CPM – это стоимость распространения 1 000 показов вашего контента, под которыми понимается показ на экране. CPM сильно варьируется в зависимости от страны, на которую вы ориентируетесь, размера аудитории, на которую вы ориентируетесь, и типа настроек вашей кампании (In-stream, In-feed). Это также означает, что даже если пользователь решит проигнорировать видео, вы заплатите за впечатление, которое будет доставлено этому пользователю. Вот почему очень важно определить целевую аудиторию, на которую вы собираетесь транслировать видео, убедиться, что вы обращаетесь к нужным людям, и максимально оптимизировать доставку рекламы.

Типы аудитории Ютуб для сбора настоящих просмотров

Как выбрать целевую аудиторию на уровне рекламной группы?

Таргетинг аудитории – это жизненная сила YouTube. На платформе существует множество вариантов таргетинга, позволяющих направлять рекламу людям, которые наиболее релевантны вашему контенту, чтобы получить максимальную отдачу от вложенного бюджета.

Различные сегменты аудитории

После того как вы настроили свою кампанию, вы можете выбрать аудиторию, которую хотите охватить.

Существует три уровня кампании Google Ads:

Уровень кампании, где вы определяете бюджет, местоположение и продолжительность кампании.

Уровень рекламной группы (или группы объявлений), где вы можете определить аудиторию (аудитории), на которую вы хотите нацелиться. Лучшей стратегией является создание одной рекламной группы для каждой аудитории, поэтому создайте столько рекламных групп, сколько аудиторий вы хотите охватить, и тщательно сегментируйте рекламные группы, если ваши аудитории сильно отличаются друг от друга (например, вы можете объединить любителей электропопа и синтипопа, но лучше разделить их на любителей поп-музыки и рэпа). Это позволит вам быстро определить аудитории, с которыми ваш контент работает, и те, которые не являются релевантными.

Уровень объявлений, где вы выбираете контент, который хотите транслировать, и элементы, связанные с контентом.

Создание сегмента аудитории которые принесут просмотры Ютуб

Идея заключается в том, чтобы сегмент аудитории был:

не слишком широким, чтобы не нацеливаться на людей, не имеющих отношения к делу, и не тратить деньги впустую

ни слишком ограниченным, чтобы получить выгоду от лучших затрат на распространение и, следовательно, охватить максимальное количество людей за ваш бюджет.

Существует два основных типа аудитории:

Аудитория людей: кто те люди, которых вы хотите охватить? Каковы их интересы? Каковы их привычки?

В этом типе аудитории вы можете выбрать либо демографические критерии (возраст, пол, родительский статус и т.д.), либо критерии интересов, известные как сегменты аудитории.

Сегменты аудитории позволяют вам нацеливаться на людей в соответствии с категориями, предопределенными Google, историческими данными из вашего аккаунта Google Ads или в соответствии с интересами, связанными с определенным количеством ключевых слов, которые вы можете определить (персонализированные сегменты). Если вы решили создать персонализированный сегмент, не стесняйтесь быть как можно более широким в выборе ключевых слов (не менее 50) и выберите опцию намерения покупки.

Чтобы выбрать ключевые слова, поставьте себя на место людей, которые следят за вами и могут быть заинтересованы в вашем проекте, и подумайте, что они могут искать в Google (концерты похожих исполнителей, фестивали, события и т.д.). Не стесняйтесь тщательно обдумать, как заполнить этот сегмент, и проявите творческий подход, пробуя разные варианты.

Будьте внимательны, если вы выбираете демографические критерии, а также сегменты аудитории, алгоритм будет ориентироваться на пересечение этих двух критериев. Однако если вы выберете несколько сегментов аудитории, алгоритм будет ориентироваться на совокупную аудиторию.

Аудитории, связанные с контентом: где вы хотите распространять свой контент? На каких сайтах? На каких каналах? На контент, связанный с какими ключевыми словами?

В этом разделе вы можете выбрать либо ключевые слова, связанные с контентом, на котором вы хотите, чтобы ваше видео транслировалось, либо темы, связанные с вашим контентом, либо непосредственно размещение.

Местом размещения могут быть другие каналы YouTube или даже конкретные видео. Однако будьте осторожны, если вы выбираете этот тип таргетинга, цель должна быть широкой, и добавьте значительное количество каналов (не менее 50 или около того), чтобы алгоритм имел достаточный объем для трансляции.

В целом, выбирайте один тип аудитории для каждой рекламной группы (наличие обоих типов аудитории в одной рекламной группе может привести к слишком маленькой аудитории и ограничить ваше распространение).

Хорошей практикой может быть создание двух рекламных групп, одна из которых ориентирована на критерии, связанные с людьми, а вторая – на критерии, связанные с содержанием. Это позволит вам сравнить эффективность этих двух типов таргетинга по мере трансляции.

Конечно, вы можете создать столько рекламных групп, сколько захотите, в зависимости от количества аудиторий, на которые вы хотите нацелиться, но если вы создадите их слишком много, вы рискуете разбавить бюджет и, следовательно, получить аудитории, на которые вы не получите практически никакого воздействия.

Грубо говоря, при бюджете от 10000 р. до 50000 р. 2-3 аудитории более чем достаточно.

Какие форматы рекламы для просмотров Ютуб подходят лучше

Как выбрать формат объявления и правильно настроить контент?

После того как вы настроили аудиторию, вы можете добавить контент.

Выберите ссылку на видео, которое вы хотите продвигать. В зависимости от выбранного формата вы можете выбрать миниатюру, заголовок объявления и описание контента. Затем вы можете добавить название объявления, которое не будет видно во время трансляции, а просто поможет вам сориентироваться в вашей кампании.

Вы можете продвигать несколько видеороликов в одной рекламной группе, если хотите одновременно продвигать несколько фрагментов контента, чтобы оценить, какой из них покажет наилучшие результаты.

Обратите внимание, что для того, чтобы видео транслировалось, оно должно быть загружено на ваш аккаунт YouTube как Public или Unlisted. YouTube не позволит транслировать видео, загруженное в приватном режиме.

Анализ результатов по просмотрам рекламных кампаний Ютуб

Как вы анализируете результаты кампании?

Различные KPI, о которых следует помнить.

После запуска вашей кампании на YouTube Google Ads предоставит вам ряд результатов для ознакомления с показателями эффективности вашей кампании. Некоторые из этих показателей особенно важны для оценки эффективности вашей кампании.

Впечатления: впечатления – это количество показов вашего объявления на экране.

Просмотры: просмотры – это общее количество раз, когда пользователи видели более 30 секунд вашего контента. Эти просмотры учитываются в количестве просмотров вашего видео на YouTube.

Коэффициент просмотров: коэффициент просмотров – это процент людей, просмотревших ваше видео, по отношению к количеству распределенных показов. Сравните этот показатель с различным контентом, чтобы понять, какая из ваших различных кампаний показала наилучшие результаты. Обратите внимание, что показатель просмотров может значительно отличаться в зависимости от цели, поэтому сравнивайте только кампании с одинаковой целью.

CPV: средний CPV – это средняя стоимость, потраченная на получение просмотра вашего контента.

CPM: CPM – это цена, потраченная на получение 1 000 показов. Она напрямую зависит от цены аудитории, которую вы выбрали для трансляции, и устанавливается Google.

Если вы связали свой канал YouTube с Google Ads, вы также можете изменить столбцы отчета, чтобы добавить действия, связанные с YouTube: количество добавлений в плейлист, лайков, повторных просмотров, новых подписчиков – все это ценная информация для определения эффективности вашей работы.

Сравните с другими кампаниями, используя исторические данные

Чтобы оценить эффективность вашей кампании, может быть полезно сравнить ее с другими кампаниями, которые вы запускали в прошлом. Сравните эффективность, посмотрите, что сработало и что не сработало в прошлом с точки зрения аудитории, местоположения и целей кампании, и соответствующим образом скорректируйте свои настройки.

Сравнивайте эффективность на разных уровнях: между несколькими кампаниями, между разными аудиториями, чтобы лучше определить свою целевую аудиторию и стратегию, которая лучше всего соответствует вашим целям.

Продолжайте тестировать, пробуйте новое, дайте волю своему воображению. Идеальной формулы не существует, и всегда есть возможность для совершенствования. Поэтому следить за показателями во время трансляции и делать выводы из прошлых кампаний – это два лучших способа обеспечить оптимальное распределение бюджета на кампании и получить максимальную отдачу от вложенных средств.