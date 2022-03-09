Discovery приостанавливает вещание кабельных каналов в России

Телевещательная корпорация Discovery сообщила, что приостановит вещание своих каналов и сервисов в России. Discovery приняла решение присоединиться к корпорациям, покидающим российский рынок в ответ на военное вторжение в Украину. В россии перестанут работать пятнадцать популярных телеканалов, в том числе Animal Planet, HGTV, TLC и Eurosport.

«Discovery приняла решение приостановить вещание своих каналов и сервисов в России»,— передает Reuters сообщение телекомпании.

Это решение было принято после того, как CNN, BBC и другие каналы перестали работать из России, опасаясь нового закона, согласно которому журналистам грозит тюремное заключение за распространение правдивой информации о действиях российских военных. О полной приостановке деятельности в России также объявил международный издательский дом Conde Nast, выпускающий Vogue, GQ, Glamour и Tatler.

В России были запрещены почти все ведущие независимые телестудии, радиостанции и сетевые СМИ.