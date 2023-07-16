 МЧС взорвало ушачскую мельницу 

Витебская область
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Мельница в Ушачах охранного статуса не имела. Но такие объекты всегда имеют ценность как свидетельство промышленного развития региона.

Краеведы отмечают, что в Витебской области наблюдается целая кампания по подрыву всего старого. «Подразделения МЧС оказывают помощь по ликвидации неэксплуатируемых зданий и сооружений» — так называют это те, кто уничтожает старые здания.

Так в Освее взорвали каменное здание, в деревне Двор-Гомель Полоцкого района снесли здание бывшей усадьбы 19-го века, усадьбу Хлюстиных в Ореховске и т.д.

Недавно в Смолянах (Оршанский район) решили сносить два здания: одноэтажное, 1880 г. п., и двухэтажное, 1901 г. п. Так как местный колледж, на балансе которых они были, не в состоянии их содержать. На снос выделяется 16 тысяч рублей, сносить планируют осенью.

Более 320 объектов предлагают для сноса и демонтажа в Витебской области

Витебская область происшествие
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