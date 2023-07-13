С 17 июля поезда Минск-Орша будут прибывать и отправляться с Минска-Пассажирского

C 17 июля ряд поездов региональных линий будут прибывать и отправляться с Минска-Пассажирского.

В связи с производством в Минске плановых работ по капитальному ремонту автомобильного путепровода, проходящего над железнодорожными путями между ул. Московской и ул. Чкалова, временно изменится маршрут движения ряда поездов на Минском железнодорожном узле. Изменения затронут некоторые поезда региональных линий экономкласса, курсирующие на участке Минск-Осиповичи и Минск-Орша.

С 17 июля поезда региональных линий экономкласса №6911, 6917 Осиповичи – Институт Культуры, №6912 Институт Культуры – Осиповичи, №6009, 6013, 6021 Орша – Институт Культуры, №6024 Институт Культуры – Орша, №6019, 6027 Борисов – Институт Культуры, №6018 Институт Культуры – Крупки, №6024, 6028, 6030 Институт Культуры – Борисов будут прибывать и отправляться со станции Минск-Пассажирский с незначительными изменениями в расписании.

Также с 18 июля это коснется поездов региональных линий экономкласса №6001 Борисов – Институт Культуры, №6008 Институт Культуры – Орша, №6010 Институт Культуры – Борисов.

Ремонтные работы на путепроводе между ул. Московской и ул. Чкалова продлятся около 16 месяцев.