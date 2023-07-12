Пенсионер из Витебска получил уголовную статью за жестокое обращение с животными

За смерть собаки своей знакомой предстанет перед судом витебский пенсионер. 67-летний житель областного центра выбросил животное с шестого этажа дома по улице Смоленской.

Как выяснили правоохранители, инцидент произошел днем, когда фигурант находился в гостях. Во время застолья пьяный витебчанин схватил дворняжку, которая находилась в комнате, и выкинул её в окно.

В милицию о случившемся сообщили случайные свидетели этой жуткой сцены. Следователями возбуждено уголовное дело.