Пенсионер из Витебска получил уголовную статью за жестокое обращение с животными

Витебск
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За смерть собаки своей знакомой предстанет перед судом витебский пенсионер. 67-летний житель областного центра выбросил животное с шестого этажа дома по улице Смоленской.

Как выяснили правоохранители, инцидент произошел днем, когда фигурант находился в гостях. Во время застолья пьяный витебчанин схватил дворняжку, которая находилась в комнате, и выкинул её в окно.

В милицию о случившемся сообщили случайные свидетели этой жуткой сцены. Следователями возбуждено уголовное дело.

Кошка, которую сбросили с 6 этажа на улице Воинов-интернационалистов, погибла

Витебск общество происшествие
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