На время «Славянского базара» в Витебске продлят работу общественного транспорта

С 12 по 17 июля в Витебске общественный транспорт будет заканчивать работу позже обычного, это связано с проведением концертов фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

По распоряжению Витебского городского исполнительного комитета работа пассажирского транспорта, обслуживающего район проведения фестиваля (площадь Свободы, проспект Фрунзе, улицы Ленина и Замковая) будет продлена до 2:00 по маршрутам:

автобусов №№ 1, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 26, 43, 46;

троллейбсов №№ 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 15; трамваев №№ 1, 2, 7.

Расчетное время подачи транспортных средств к окончанию концертов в Летнем амфитеатре: 12 июля – 22:00, 13 июля – 23:30, 14 июля – 22:30, в ночь с 14 на 15 июля – 3:30, 15 июля – 21:30, в ночь с 15 на 16 июля – 4:00, 16 июля – 19:00, 16 июля – 0:00, 17 июля – 0:30.

Для автобусных маршрутов №№ 1, 3, 6, 10, 12, 46, следующих в направлении железнодорожного вокзала, микрорайонов Тарный, Юг-7, Медцентр, Билево, пункт отстоя находится на площади Ленина;

Для автобусных маршрутов №№ 1, 6, 7, 12, 13, 14, 18, 26, следующих в направлении Смоленского рынка, микрорайонов Руба, Тулово, поселков Мишково, Лужесно, пункт отстоя находится на проспекте Московский в районе здания Витебского филиала РУП «Белпочта» (через 20 минут после окончания концертов);

Для автобусных маршрутов №№ 1, 6, 7, 12, 13, 14, 18, 26, следующих в направлении Смоленского рынка, микрорайонов Руба, Тулово, поселков Мишково, Лужесно, пункт отстоя находится на проспекте Московский в районе здания Витебского филиала РУП «Белпочта» (через 20 минут после окончания концертов); Для троллейбусных маршрутов №№ 1, 3, 4, 5, 10, 11, следующих в направлении улиц Правды, Лазо, микрорайонов Фрунзе, Медцентр, проспекта Строителей, пункт отстоя находится на улице Замковой в районе здания ОАО «Витебский универмаг»;

Для троллейбусных маршрутов №№ 2, 4, 15, следующих в направлении улицы Терешковой, микрорайонов Фрунзе, Билево, пункт отстоя находится на улице Замковой в районе остановочного пункта «Улица Советская»; Для всех трамвайных маршрутов пункты отстоя находятся в районе площади Победы, проспектов Московский, Черняховского, улицы Генерала Белобородова.

Транспорт будет подаваться к окончанию концертов в указанное время к ближайшей от площади Свободы остановке по пути следования, за исключением трамваев. Трамваи отправляются с указанных остановочных пунктов через 20 минут после окончания концертов с интервалом движения в 10 минут.

Возвращаться в парк транспорт будет только с конечных пунктов с подбором пассажиров на всех остановочных пунктах по пути следования.

В целях обеспечения безопасности проведения мероприятий в районе Летнего амфитеатра в дни проведения XXXII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» при необходимости остановочные пункты «Площадь Свободы», расположенные по проспекту Фрунзе, «Летний амфитеатр», «Синий дом», по улице Ленина, закрываются.