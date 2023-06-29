«Гэта крык, што жыве Беларусь!». Дзень памяти народного песняра Янки Купалы — настоящего отца белорусской нации

81 год назад, 28 июня 1942 года умер народный поэт Беларуси Янка Купала (настоящее имя Иван Доминикович Луцевич) является одним из наиболее известных и влиятельных белорусских поэтов и драматургов. Он родился 7 июля 1882 года в деревне Вязынка в Беларуси. Купала был одним из ключевых фигур в развитии белорусской литературы и культуры начала XX века.

Роль Янки Купалы для Беларуси заключается в том, что он стал символом национального пробуждения и борьбы за независимость белорусского народа. В своих произведениях, включая стихи, пьесы и романы, Купала выражал любовь к родной земле, гордость за белорусскую историю и культуру, а также силу духа народа. Он открыто поддерживал идею национальной самоопределения и независимости Беларуси.

Стихи и драматические произведения Янки Купалы стали неотъемлемой частью белорусской литературы и культурного наследия. Он известен своими поэтическими сборниками «Золотая грамота» (1908) и «Жалейка» (1923), а также драмой «Мячыслаў Ігнатовіч» (1907) и романом «Янка Купала» (1924).

Трагическая смерть Янки Купалы произошла 28 июня 1942 года в Москве. Тайну его гибели хранят архивы КГБ/ФСБ. По одной из версий, его убили сотрудники ОГПУ (организация — предшественник КГБ СССР).

Янку Купалу преследовали и морально травили более 10 лет. Его арестовывали и допрашивали за национально-освободительную деятельность.

Напомним, что в СССР власти жестоко расправились с белорусскими интеллигентами: писателями, поэтами, учеными, государственными деятелями, учителями, военными, врачами, артистами и другими. Так, только по сфабрикованному делу «Союза освобождения Беларуси» был арестовано 108 человек. Следователи пытались «соорудить» из них организацию. Вызывали на допросы и президента Академии наук, руководителей министерств (наркомов), секретарей ЦК, и народных поэтов Янку Купалу и Якуба Коласа, и директоров школ, простых учителей, молодых литераторов. Если брать литературу, то по делу Союза освобождения Беларуси взяли многих членов литобъединения «Узвышша» — Адама Бабареку, Владимира Дубовку, Язэпа Пущу, Владимира Жилку, Антона Адамовича. По сути, требовалось доказать, что такие «враги» пронизали все с верху до низу.

Во главе следователям нужна была авторитетная фигура. На эту роль пытались ставить и одного из партийцев Алеся Адамовича, и народного поэта Янку Купалу, и президента Академии наук БССР Всеволода Игнатовского. Последнего в силу высокого положения не отправили за решетку, но на допросы вызывали регулярно. После одного из них Игнатовский застрелился в феврале 1931-го, пишет kp.ru. Еще раньше, в ноябре 1930 года, обвинения против Янки Купалы привели к его попытке самоубийства – он сделал себе харакири, но его успела спасти жена.

Смерть Янки Купалы стала тяжелым ударом для белорусской литературной и культурной среды. Он оставил значительное наследие и продолжает вдохновлять белорусских писателей, поэтов и активистов до сегодняшнего дня. Его работы и идеи продолжают быть источником вдохновения и символом национальной гордости для белорусского народа.

После смерти Янки Купалы его литературное наследие было подавлено и цензурировано советскими властями. Однако в период перестройки и развала Советского Союза его работы стали публиковаться вновь, и Купала был признан одним из величайших белорусских писателей.

Роль Янки Купалы для современной Беларуси также не может быть недооценена. Его поэзия и драматические произведения остаются актуальными и популярными, а его идеи свободы, национального самоопределения и любви к родной земле до сих пор вдохновляют белорусский народ. Купала является символом сопротивления и борьбы за свободу, особенно в свете последних событий в Беларуси, связанных с протестами и нарушением прав человека. Как и годы сталинского террора, испытания обрушиваются на самых лучших представителей народа.

В честь Янки Купалы в Беларуси ежегодно проводятся различные литературные и культурные мероприятия, фестивали, конкурсы и театральные постановки. Его дом-музей в деревне Вязынка стал популярным пунктом культурного туризма.

В целом, Янка Купала остается выдающейся фигурой в истории Беларуси и символом национального достоинства и борьбы за свободу. Его литературное наследие и его вклад в развитие белорусской культуры продолжают жить и вдохновлять поколения писателей и активистов, стремящихся к свободе и независимости.

Смерть Янки Купалы 28 июня 1942 года оставила огромную пустоту в белорусской литературе и культуре. Расправа на ним стала свидетельством жестокого преследования коммунистическим режимом интеллектуалов и национальных деятелей. Вместе с Янкой Купалой погибло множество других талантливых и преданных своей стране людей. Например, трагическая «Ночь расстреляных поэтов», как принято называть ночь с 29 на 30 октября 1937 года, когда НКВД убило более сотни белорусских интеллигентов.

В это время оккупационные коммунистические власти активно подавляли и преследовали национальных лидеров и деятелей, в том числе белорусских писателей и интеллектуалов, считая их угрозой для своего режима.

Точные обстоятельства смерти Янки Купалы остаются неясными, и до сих пор историки и исследователи продолжают исследовать этот вопрос. Тем не менее, его смерть стала символом жертвы и сопротивления в борьбе за свободу и независимость.

Наследие Янки Купалы прочно укоренилось в истории и культуре Беларуси. Его произведения остаются образцом высокого искусства и важным элементом национальной идентичности. Время от времени возникают споры и дискуссии о его наследии, его роли в белорусском национальном движении и его влиянии на современную литературу и культуру.

Не смотря на то, что Янка Купала ушел из жизни 81 год назад, его имя и творчество продолжают оставаться важными и актуальными для Беларуси. Его поэзия и драматические произведения являются вдохновением для молодых поколений белорусских писателей и активистов, продолжающих борьбу за свободу Беларуси, демократию, права человека и гражданина. В его творчестве отражены уникальные черты белорусской культуры, и он оставил неизгладимый след в развитии национальной литературы.

Янка Купала не только создал прекрасные произведения искусства, но и стал символом борьбы за национальную идентичность и свободу. Он выступал за сохранение и развитие белорусского языка, культуры и истории, вдохновляя своих соотечественников на активное участие в национальном движении.

Смерть Янки Купалы остается трагическим событием в истории Беларуси. Его смерть стала символом жертвы, которую принесли многие белорусы в борьбе за свободу и независимость. Он стал мучеником и символом сопротивления против коммунистического насилия и репрессий.

Сегодня Янка Купала продолжает оставаться важной фигурой в белорусской культуре и литературе. Его дух и идеалы продолжают жить в сердцах белорусов, вдохновляя их на борьбу за свободу и права человека. Его творчество и его пример показывают важность национальной идентичности и силу слова в борьбе за справедливость.

Янка Купала остается символом и голосом нации, который напоминает о важности белорусского наследия, истории и культуры. Его наследие продолжает вдохновлять поколения белорусов и помогает им оставаться сильными и единственными в своей борьбе за свободу и независимость.

Смерть Янки Купалы оставила большую пропасть в белорусской культуре, но его творчество и его идеалы продолжают жить в сердцах людей. Его поэзия и драматические произведения остаются важными и актуальными до сегодняшнего дня. Величие и наследие Янки Купалы никогда не будут забыты, и он будет оставаться одним из наиболее значимых и любимых поэтов Беларуси.

ГЭТА КРЫК, ШТО ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ

Ці завылі ваўкі, ці заенчыў віхор,

Ці запеў салавей, ці загагала гусь, —

Я тут бачу свой край, поле, рэчку і бор,

Сваю матку-зямлю — Беларусь.

Хоць гарыста яна, камяніста яна,

Вераб‘ю па калена, што сею, расьце,

Дый люблю-ж я яе, шкода хаткі, гумна:

О, такіх няма, мусіць, нідзе!

З саламянай страхой мая хатка, гумно;

Непачэсна, што праўда, віднеюць яны,

Дый на іх-жа сваёй клаў рукой бервяно

І зямлю раўнаваў пад зьвяны!

З саламянай страхой мая хатка, тачок!

Многа чутак наводзяць і дум на душу;

Я у сьне бачу іх, помню кожны разок,

І у сэрцы, як веру, нашу.

Хатка сьведкай была, як пазнаў божы сьвет;

З хаткі бегаў да школы вучыцца чытаць;

Пры лучыне ня раз гаварыў казкі дзед;

У двор з хаткі хадзіў зарабляць.

У тачок збожжа, сена я клаў кожны год;

У ім першы раз Зосі сказаў, што люблю…

У ім з дзеткамі посьле зьбіраў умалот,

І цяпер пры ім лазьню таплю.

А хоць гора зазнаў, зьнікла доля навек,

Зося парыць зямлю, у сьвет дзеці пайшлі, —

Тут-жа неяк прывык да ўсяго чалавек,

Прырос неяк, як корч да зямлі!..

Тут усякая рэч як гавора з табой:

І крывая бярозка, і столетні дуб,

Сьнег халоднай зімой, траўка летняй парой,

І асьвер і абрінены зруб…

А бурлівы ручай і зялёненькі сад! —

Хоць, брат, сэрца аддай і душу хоць аддай!..

Сам садочак садзіў гадкоў дваццаць назад,

А цяпер-жа вялікі, як гай!

З садам гэтым я зжыўся, як з хаткай сваей;

Знаю, колькі з яго маю яблык і сьліў;

Ночак шмат скаратаў у ім з Зосяй даўней,

Шмат чаго у ім я перасьніў!

Ой, бывала, як сонейка блісьне вясной,

То-ж-то рай, далібог! — захліпаецца дух, —

Як на ўсе на лады, на садок увесь той

Засьвяргоча рой птушак-пяюх!

Тут кукуе зязюля, ці шмат пражыву;

Там чырыкае шпак, там пяе салавей;

Тут крычаць вераб‘і і клююць крапіву;

А на ўсё сонца грэе цяплей і цяплей!..

Цяпер глянь, браце, вокам на поле, на луг,

На сівец-сенажаць, на вузкія шнуры,

Дзе сьвістала каса, барабаніў дзе плуг,

Дзе з зары працаваў да зары:

Тут даўгі-даўгі шнур зелянее з аўсом;

Бліжэй гоні адны, на іх — бульба у шар,

А там далей даўгі шнур віднее з жытцом;

А там голы, як бубен, папар.

Пасяродку аўсу галавісты лянок

Зелянее, інакш адбівае сабой;

Там вусаты ячмень, а там далей на бок

Ад ячменю — дзірванчык з лазой.

Ды і што гаварыць! — дзе я толькі гляджу,

Бачу родненькі край, сваю матку-зямлю;

Тут і людзі… ат… што!.. аб іх посьле скажу…

Долі іх надта-ж я ня люблю!..

А вот як ня любіць гэта поле і бор,

І зялёны садок і крыклівую гусь!..

А што часам тут страшна заенча віхор,

Гэта енк, гэта крык, што жыве Беларусь!

Аўтар: Янка Купала

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