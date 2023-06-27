За сутки на Витебщине утонули два человека

26 июня в 12-28 от сотрудников милиции в службу спасения поступило сообщение об утонувшем человеке в искусственном водоеме в агрогородке Новоселье Шарковщинского района.

Пенсионерка, 1941 года рождения проживала в данном населенном пункте вместе с дочерью и зятем. В милицию обратился зять утонувшей, который сказал, что его свекровь вышла из дома и пропала, после самостоятельных поисков он обнаружил ее в водоеме. Тело пенсионерки было извлечено работниками МЧС.

Этим же вечером в 22-03 спасателям поступило сообщение об утонувшем человеке на искусственном водоеме вблизи д. Андроновичи Витебского района. Мужчина, 1966 года рождения ушел на рыбалку и спустя некоторое время перестал выходить на связь сродственниками. Его тело было обнаружено в воде родственниками, после чего они позвонили в службу спасения.