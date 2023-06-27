За сутки на Витебщине утонули два человека

Витебская область
Автор Опубликовано

26 июня в 12-28 от сотрудников милиции в службу спасения поступило сообщение об утонувшем человеке в искусственном водоеме в агрогородке Новоселье Шарковщинского района.

Пенсионерка, 1941 года рождения проживала в данном населенном пункте вместе с дочерью и зятем. В милицию обратился зять утонувшей, который сказал, что его свекровь вышла из дома и пропала, после самостоятельных поисков он обнаружил ее в водоеме. Тело пенсионерки было извлечено работниками МЧС.

Этим же вечером в 22-03 спасателям поступило сообщение об утонувшем человеке на искусственном водоеме вблизи д. Андроновичи Витебского района. Мужчина, 1966 года рождения ушел на рыбалку и спустя некоторое время перестал выходить на связь сродственниками. Его тело было обнаружено в воде родственниками, после чего они позвонили в службу спасения.

В Полоцке парень утонул в карьере

Витебская область происшествие
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2023 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.