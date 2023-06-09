На озере Городно в Витебском районе утонул молодой человек

8 июня в 22-07 спасателям поступило сообщение о тонущем человеке на озере Городно в деревне Сосновка Витебского района.

Как известно из обстоятельств трагедии, компания молодых людей отдыхала на берегу озера, после чего одному из них захотелось искупаться. Молодой человек, 2004 года рождения отплыл на значительное расстояние от берега и начал тонуть, один из товарищей бросился его спасать, однако не смог помочь другу.

По прибытии к месту вызова спасателей на поверхности озера уже ничего не наблюдалось. На расстоянии 35 метров от берега на глубине около 5 метров спасателями было обнаружено тело утонувшего парня и извлечено из воды.