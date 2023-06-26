Будущее Махачева: спокойное продолжение карьеры или новый вызов?

Варианты продолжения карьеры для чемпиона лёгкого веса UFC.

Те, кто сомневался, что Ислам станет достойным преемником Хабиба, давно поменяли мнение. Махачев настолько уверенно забрал пояс и деклассировал Оливейру, что вопросов о его уровне и навыках не осталось. Все легальные букмекеры Беларуси (полный список можно найти по ссылке https://match.center/by/bukmekerskye-kontory/) считали Ислама однозначным фаворитом в его последних боях и не ошиблись. Но будущее бойца неясно — давайте рассмотрим, какие сценарии продолжения карьеры могут быть у чемпиона.

Сценарий первый — предсказуемый

Ислам останется в лёгкой весовой категории, проведёт реванш с Оливейрой и продолжит безраздельно властвовать в дивизионе. Многие считали Бенейла Дариуша главной угрозой, но Оливейра без проблем «удосрочил» его и доказал, что иранец переоценён. Сам бразилец утверждал, что в первом бою с Махачевым был сам не свой. Конечно, в реванше есть смысл, но вряд ли сценарий изменится, в этом уверены практически все аналитики ММА.

Ислам на вопрос о самом достойном сопернике назвал Дастина Порье. Во-первых, он один из самых популярных бойцов в категории, во-вторых, с ним он не встречался. Есть ещё Гэйджи, Чендлер, Физиев, но никто из них не видится достойным соперником. По сути, мы наблюдаем глубокий кризис в одном из самых конкурентных дивизионов. Есть один супертоп и группа более слабых соискателей.

Сценарий второй — денежный

Реванш с Алексом Волкановски многие считают самым оправданным из-за того, что только австралиец дал достойный отпор дагестанцу и довёл бой до решения судей.

Сам Алекс всеми силами продвигает эту идею, так как зачистил свой дивизион и достойного соперника в его категории просто нет. При кажущейся привлекательности эта идея тоже вызывает вопросы. Скорее всего, второй бой закончится досрочно — команда Махачева умеет делать выводы из прошедших поединков.

Сценарий третий — сложный

Если Ислам решит бросить вызов самому себе и подготовить тёплое местечко в Зале славы UFC, логичным решением станет переход в полусредний вес. По габаритам Махачев сопоставим с большинством бойцов этой категории, а его борьба будет козырем, который даст преимущество.

Нынешний обладатель пояса Леон Эдвардс хорошо подходит Исламу стилистически. Он крепкий универсал, но этого мало в пяти раундах против элитного борца. Первому номеру рейтинга Камару Усману уже 36 лет, и вряд ли он будет представлять большую опасность через год-два (а раньше Махачев с ним вряд ли сойдётся). Есть ещё Ковингтон, Мухаммад, Рахмонов — никто из них не выглядит непреодолимой преградой.

Как продолжится карьера Махачева, станет понятно в конце этого года. Скорее всего, он защитит пояс ещё раз или проведёт реванш с Волкановски, после чего и придётся принимать решение.