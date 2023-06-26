Будущее Махачева: спокойное продолжение карьеры или новый вызов?

Спорт
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Варианты продолжения карьеры для чемпиона лёгкого веса UFC.

Те, кто сомневался, что Ислам станет достойным преемником Хабиба, давно поменяли мнение. Махачев настолько уверенно забрал пояс и деклассировал Оливейру, что вопросов о его уровне и навыках не осталось. Все легальные букмекеры Беларуси (полный список можно найти по ссылке https://match.center/by/bukmekerskye-kontory/) считали Ислама однозначным фаворитом в его последних боях и не ошиблись. Но будущее бойца неясно — давайте рассмотрим, какие сценарии продолжения карьеры могут быть у чемпиона.

Сценарий первый — предсказуемый

Ислам останется в лёгкой весовой категории, проведёт реванш с Оливейрой и продолжит безраздельно властвовать в дивизионе. Многие считали Бенейла Дариуша главной угрозой, но Оливейра без проблем «удосрочил» его и доказал, что иранец переоценён. Сам бразилец утверждал, что в первом бою с Махачевым был сам не свой. Конечно, в реванше есть смысл, но вряд ли сценарий изменится, в этом уверены практически все аналитики ММА.

Ислам на вопрос о самом достойном сопернике назвал Дастина Порье. Во-первых, он один из самых популярных бойцов в категории, во-вторых, с ним он не встречался. Есть ещё Гэйджи, Чендлер, Физиев, но никто из них не видится достойным соперником. По сути, мы наблюдаем глубокий кризис в одном из самых конкурентных дивизионов. Есть один супертоп и группа более слабых соискателей.

Сценарий второй — денежный

Реванш с Алексом Волкановски многие считают самым оправданным из-за того, что только австралиец дал достойный отпор дагестанцу и довёл бой до решения судей.

Сам Алекс всеми силами продвигает эту идею, так как зачистил свой дивизион и достойного соперника в его категории просто нет. При кажущейся привлекательности эта идея тоже вызывает вопросы. Скорее всего, второй бой закончится досрочно — команда Махачева умеет делать выводы из прошедших поединков.

Сценарий третий — сложный

Если Ислам решит бросить вызов самому себе и подготовить тёплое местечко в Зале славы UFC, логичным решением станет переход в полусредний вес. По габаритам Махачев сопоставим с большинством бойцов этой категории, а его борьба будет козырем, который даст преимущество.

Нынешний обладатель пояса Леон Эдвардс хорошо подходит Исламу стилистически. Он крепкий универсал, но этого мало в пяти раундах против элитного борца. Первому номеру рейтинга Камару Усману уже 36 лет, и вряд ли он будет представлять большую опасность через год-два (а раньше Махачев с ним вряд ли сойдётся). Есть ещё Ковингтон, Мухаммад, Рахмонов — никто из них не выглядит непреодолимой преградой.

Как продолжится карьера Махачева, станет понятно в конце этого года. Скорее всего, он защитит пояс ещё раз или проведёт реванш с Волкановски, после чего и придётся принимать решение.

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