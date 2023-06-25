Мирослав Лозовский награжден орденом Железного рыцаря посмертно

Рада Беларуской Народной Республики наградила Мирослава Лозовского орденом Железного рыцаря. Создатель “Белого легиона” удостоен награды посмертно.

Орден Железного рыцаря — высшая воинская награда БНР. Он учрежден в 1949 году декретом председателя Рады БНР Миколы Абрамчика и вручается за выдающееся успешное управление армией или отрядом, или за личный героический военный поступок.

Известно о шести награжденных, среди которых Михал Витушко — один из командиров беларуских партизан, которые противостояли советским оккупантам после Второй мировой войны. Нынешнее присуждение титула кавалера Ордена Железного рыцаря — первое с 1952 года.

17 мая Мирослав Лозовский погиб в Бахмуте. Он участвовал в боевой операции вместе с другими бойцами полка имени Кастуся Калиновского. Группа попала под российский артиллерийский обстрел — здание, в котором находились добровольцы, обрушилось.

Еще одна группа была направлена для помощи раненым и эвакуации тел. Ее командир — Мирослав Лозовский — пожертвовал жизнью, чтобы спасти других. Ему было 49 лет.