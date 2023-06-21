Журналиста Анджея Почобута перевели в Новополоцкую колонию

Верховный Суд Беларуси 26 мая рассмотрел апелляционную жалобу Анджея Почобута и оставил приговор в силе. 21 июня стало известно, что политзаключенного перевели в Новополоцкую колонию №1.

В новополоцкой колонии отбывают наказание многие политзаключенные, среди которых Игорь Лосик, Андрей Александров, Андрей Кузнечик и Виктор Бабарико (где он сейчас, неизвестно).

Почобута задержали 25 марта 2021 года в Гродно после обыска в его доме. С тех пор журналист побывал в СИЗО Минска, Жодино и Гродно. Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, его помещали в карцер. Также ему фактически блокируют переписку, особенно на польском языке.

В феврале этого года Почобута приговорили к 8 годам колонии усиленного режима. Процесс проходил в закрытом режиме. Журналиста признали виновным в разжигании вражды и призывах к санкциям.