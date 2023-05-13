Виктор Бабарико находится в неизвестной больнице. Родственники лишены информации и связи с ним

Беззаконие
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В минском СИЗО на улице Володарского сообщили, что политический заключенный Виктор Бабарико находится в несуществующей больнице. Как сообщает телеграм-канал, посвященный политику, Бабарико якобы находится “в больнице в Колядичах“.

“Сегодня родственники Виктора Бабарико были в СИЗО-1 на Володарского, где им сказали, что Виктора у них нет. В то же время одному из наших волонтеров, который также обратился в СИЗО на Володарского, сообщили, что Виктор Бабарико сейчас находится в больнице в Колядичах», – говорится в сообщении.

Возможно, речь идет о республиканской общесоматической больнице в Колядичах.

По какой причине власти сообщают противоречивую информацию о местонахождении кандидата на пост президента Беларуси неизвестно.

Напомним, 26 апреля появилась информация о госпитализации Виктора Бабарико со следами побоев в Новополоцкую центральную городскую больницу. По неподтвержденной информации, политзаключенного избили в тюрьме. В больницу он попал с диагнозом пневмоторакс. 27 апреля журналистам подтвердили в больнице, что Бабарико находится в хирургическом отделении. Позже стало известно о том, что Виктора Бабарико вывезли из Новополоцкой больницы в неизвестном направлении.

Сегодня местонахождение политика и его состояние неизвестно. В колонии заявили, что заключенный Бабарико якобы «жив и здоров», продолжает отбывать свое наказание.

Родственники Виктора Бабарико неоднократно пытались попасть на прием в Департамент исполнения наказаний МВД, но им было отказано. Никакой информации родственникам не предоставляется.

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