В Чашниках за лайк будут судить бывшего зампредседателя райисполкома

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В суде Чашницкого района завтра будут рассматривать административное дело в отношении бывшего заместителя председателя местного райисполкома Александра Сивошенко. Мужчину обвиняют в распространении «экстремистской» информации (часть 2 статьи 19.11 КоАП).

Мужчину судят за лайк, оставленный в 2013 году в паблике, позже признанном «экстремистским».

В исполкоме Чашницкого района сообщили, что Сивошенко больше у них не работает.

В 2020 году Сивошенко был членом избирательной комиссии Чашницкого района. Его туда выдвинула районная организация «Белорусское общественное объединение ветеранов».

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