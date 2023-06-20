В Чашниках за лайк будут судить бывшего зампредседателя райисполкома

В суде Чашницкого района завтра будут рассматривать административное дело в отношении бывшего заместителя председателя местного райисполкома Александра Сивошенко. Мужчину обвиняют в распространении «экстремистской» информации (часть 2 статьи 19.11 КоАП).

Мужчину судят за лайк, оставленный в 2013 году в паблике, позже признанном «экстремистским».

В исполкоме Чашницкого района сообщили, что Сивошенко больше у них не работает.

В 2020 году Сивошенко был членом избирательной комиссии Чашницкого района. Его туда выдвинула районная организация «Белорусское общественное объединение ветеранов».