Жителя Орши будут судить за видеозапись эшелона с военной техникой

Витебская область
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Витебская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Орши, который обвиняется по ч.1 ст 361-4 УК за содействие экстремистской деятельности.

Молодой человек в декабре 2022 года снял на мобильный телефон эшелон с военной техникой на станции «Орша-Центральная», а затем поделился этим роликом в экстремистском Telegram-канале.

Обвиняемый остается под стражей. Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы.

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Орша репрессии терроризм
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