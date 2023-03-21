Жителя Орши будут судить за видеозапись эшелона с военной техникой

Витебская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Орши, который обвиняется по ч.1 ст 361-4 УК за содействие экстремистской деятельности.

Молодой человек в декабре 2022 года снял на мобильный телефон эшелон с военной техникой на станции «Орша-Центральная», а затем поделился этим роликом в экстремистском Telegram-канале.

Обвиняемый остается под стражей. Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы.