Под Витебском провели открытый чемпионат и областное первенство по велоспорту

Участниками масштабных состязаний стали более 100 представителей разных регионов страны.

За соревнованиями наблюдали многочисленные болельщики, которые поддерживали своих родных, друзей и земляков. Смотреть прямые трансляции велоспортивных первенств и делать ставки на результаты прямо со смартфона позволяет мобильное приложение БК Fonbet. Подробнее на сайте Metaratings.

Под Витебском мужчины состязались в преодолении дистанции 25 км. Победа досталась представителю Гродненской области Евгению Королёву.

Среди женщин на дистанции 20 км не было равных представительнице Витебской области Анастасии Киптиковой из Орши.

В юниорских стартах на 25 км быстрее своих соперников оказался Никита Бабович из Минской области, а среди девушек в заезде на 15 км золото завоевала Аделина Шакун из Могилёвщины.

Борьба развернулась очень напряжённая и зрелищная. Главным судьёй состязаний был Сергей Абрамовский. Комментируя прошедшие велоспортивные старты, он отметил высокий уровень подготовки всех участников и их мастерство, а также оценил большой вклад спонсоров, благодаря которым победителям и призёрам вручили не только медали и грамоты, но и денежные призы.