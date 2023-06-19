Из витебской колонии №3 вышел на свободу политзаключенный Виталий Иванюкович

Витебская область
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16 июня из витебской колонии №3 вышел на свободу политзаключенный Виталий Иванюкович.  В заключении от побыл 1 год и восемь месяцев.

Жителя Каменца задержали 29 сентября 2021 года за комментарий под видео с перестрелкой между сотрудником КГБ Дмитрием Федосюком и it-специалистом Андреем Зельцером. Сначала его обвиняли в оскорблении милиционера и разжигании вражды, но потом дело переквалифицировали на ст. 369-1 Уголовного кодекса — «дискредитация Беларуси».

В суде Жабинковского района 28 июля 2022 года судья Виктор Новик признал Иванюковича виновным и приговорил его к двум годам лишения свободы в колонии в условиях общего режима.

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