Из витебской колонии №3 вышел на свободу политзаключенный Виталий Иванюкович

Жителя Каменца задержали 29 сентября 2021 года за комментарий под видео с перестрелкой между сотрудником КГБ Дмитрием Федосюком и it-специалистом Андреем Зельцером. Сначала его обвиняли в оскорблении милиционера и разжигании вражды, но потом дело переквалифицировали на ст. 369-1 Уголовного кодекса — «дискредитация Беларуси».

В суде Жабинковского района 28 июля 2022 года судья Виктор Новик признал Иванюковича виновным и приговорил его к двум годам лишения свободы в колонии в условиях общего режима.