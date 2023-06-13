Новые противотуманные фары: широкий выбор, низкие цены, отличное качество

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Если нужны новые противотуманные фары, то лучшего выбора, чем магазин компании kuzov1.by попросту не найти! Здесь представлены разнообразные оптические световые приборы для автомобилей в ограниченных условиях видимости по приемлемым ценам и с отличным качеством продукции от китайских и тайваньских производителей, в том числе столь известных и надежных, как DEPO и TYC. На сайте имеется удобная форма поиска нужных противотуманок, можно подобрать изделия у менеджеров по вашему индивидуальному запросу. Приборы света максимально надежны, долговечны, значительно улучшают видимость на дороге в условиях тумана или непогоды, на все изделия имеется гарантия производителя.

Выбор противотуманных фар

В магазине компании вы точно найдете противотуманки для вашего автомобиля, поскольку в наличии имеются:

  •         изделия круглой, прямоугольной и асимметричной форм, фары со скошенным краем;
  •         со стеклом гладкого или рифленого типа;
  •         подходящие для разных марок, моделей, модификации автомашин различных годов выпуска:
  •         для седанов и универсалов, лифтбэков и 3- и 5-дверных хэтчбэков, кабриолетов и купе;
  •         левые и правые противотуманные фары и задние фонари.

Для того чтобы найти нужный товар, введите в форму поиска характеристики вашего автомобиля и тут же получите информацию о наличии и цене нужных изделий. Если их временно нет на складе, можно оперативно заказать противотуманки.

Почему стоит приобрести товар в kuzov1.by?

Клиенты покупают новые противотуманные фары в компании, потому что:

  1.     Изделия улучшенного качества, с гарантией известных производителей.
  2.     Большой выбор товаров в наличии.
  3.     Приемлемые цены, поскольку оптические приборы закупаются напрямую у производителей, вы не платите цепочке торговых посредников.
  4.     Удобные формы оплаты.
  5.     Бесплатная доставка противотуманок по Минску, которая делается курьерской службой за 1-2 дня после оформления заказа.
  6.     Доставка по всей территории Республики Беларусь, осуществляемая за 2-4 суток за небольшую доплату.
  7.     Возможность заказа изделий у производителя по индивидуальной заявке.

Все больше клиентов покупают автомобильную оптику именно в интернет-магазине kuzov1.by, пользуясь приведенными выше преимуществами.

Как приобрести противотуманки?

Если вы не до конца определились с выбором противотуманных фар, то стоит позвонить по телефону компании и проконсультироваться по поводу приобретения с менеджером. Офис работает с 9 до 20 часов в будние дни и с 9 до 19 часов в субботу. В круглосуточном и ежедневном режиме можно заказать товар на сайте, а также воспользоваться электронной почтой.

Чаще всего клиенты пользуются удобной курьерской доставкой, но есть возможность и самостоятельно забрать товар на складе в Минске по предварительному согласованию с менеджером компании. Все сделано для удобства заказчиков, и если покупать новые противотуманки, то только в компании kuzov1.by!

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