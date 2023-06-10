Житель Витебска получил 30% ожогов тела, уснув при готовке еды на самодельной плитке

Пожар
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Житель Витебска получил ожоги 30% тела во время приготовления еды, сообщили в Витебском областном УМЧС.

Спасателям о происшествии сообщили  врачи Витебской областной клинической больницы. Витебчанин поступил в больницу 9 июня около 16.30 часов с ожогами 30% тела.

Выяснилось, что мужчина 1966 года рождения готовил себе еду на самодельной электрической плите, в какой-то момент он уснул, а одежда на нем и постельные принадлежности загорелись. Мужчина сам потушил возгорание, а затем вызвал скорую.

По факту происшествия проводится проверка.

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